Ordem dos Farmacêuticos divulga Convenção do Chega

A última "newsletter" semanal da Ordem dos Farmacêuticos divulga a Convenção Nacional do Chega, que vai decorrer no próximo fim de semana, em Évora. Fonte da Ordem disse ao JN que a organização tem marcado presença nos congressos de vários partidos; num comunicado publicado no site lê-se que, "se não se faz representar em qualquer outro [evento partidário], é porque não foi convidada".

O documento digital DIÁRIO OF, enviado habitualmente aos cerca de 15 mil membros da Ordem dos Farmacêuticos (OF), divulga a Convenção Nacional do partido de André Ventura, na qual vão ser escolhidos os membros dos novos órgãos sociais. Em comunicado, a OF esclarece que divulga, na sua agenda, "todas as reuniões, eventos e outras iniciativas" em que, como é o caso, se faz representar.

"A convite das respetivas organizações, a OF tem estado representada em diversos congressos e convenções dos partidos políticos com assento parlamentar. Sem distinção. Do PS, PCP, CDS-PP, PAN ao Chega. Se não se faz representar em qualquer outro, é porque não foi convidada ou por não ser prática habitual o convite às Ordens profissionais", lê-se na nota da Ordem.

A OF acrescenta que "não se trata de uma divulgação do evento ou reunião, pois não consta na lista de 'Eventos'" da "newsletter" ou do site. De acordo com a organização, foi apenas publicada "uma informação transparente sobre a agenda e atividades onde a OF, através dos seus órgãos sociais, está efetivamente representada".

A organização reitera que "não se inibe de se envolver em matérias relacionadas com a defesa do interesse publico e dos legítimos interesses dos farmacêuticos", acrescentando que nunca fará "qualquer tipo de discriminação no tratamento entre aqueles que os portugueses democraticamente escolheram para os representar no Parlamento".