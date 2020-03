Ordem dos Médicos pede adiamento de consultas

Ana Gaspar Hoje às 19:19 Facebook

A Ordem dos Médicos recomenda que se pondere o adiamento de "consultas presenciais não essenciais" para proteger doentes e libertar profissionais de saúde para outras tarefas, devido ao novo coronavírus.

Proteger os doentes, da infeção por Covid-19, reduzindo a circulação nas instituições de saúde, e permitir a distribuição dos profissionais de saúde em tarefas mais urgentes, é o objetivo da recomendação emitida esta segunda-feira à tarde, pela Ordem dos Médicos (OM), para que as consultas presenciais não essenciais sejam adiadas.

Em alternativa, para situações específicas, a OM sugere em comunicado que se ponderem as "consultas não presenciais". E lembra que os "profissionais de saúde estão na linha da frente do combate a esta nova doença, pelo que a sua segurança é prioritária".

O documento, assinado pelo bastonário Miguel Guimarães e pelo gabinete de crise da OM, lembra ainda que continua "por publicar e divulgar o Plano de Contingência Nacional".

Também se alerta para a "necessidade de acelerar a preparação de todas as instituições de saúde numa perspetiva dinâmica e de antecipação de modo a salvaguardar as melhores condições de atendimento assistencial e de segurança para os indivíduos afetados pelo novo coronavírus e a dos indivíduos com outras necessidades de saúde"

A instituição sublinha a sua concordância com as medidas de contenção anunciadas pela tutela, e não afasta a possibilidade de serem alargadas a outras regiões do país.

Recorde-se que no domingo, a Ordem apelou a todos os médicos para reforçarem a resposta dos serviços públicos ao novo coronavírus, pedindo aos que estão fora do Serviço Nacional de Saúde que também ajudem e incluindo os reformados.