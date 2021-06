No Dia do Médico, Ordem lembra profissionais que morreram devido à pandemia

JN/Agências Hoje às 10:13 Facebook

O bastonário da Ordem dos Médicos assinala o Dia do Médico, esta sexta-feira, com uma homenagem simbólica aos profissionais que perderam a vida devido à pandemia de covid-19, fazendo um minuto de silêncio em sua memória.

No dia em que Portugal assinala o Dia do Médico, o bastonário Miguel Guimarães homenageia também todos os profissionais e os médicos que têm 50 e 25 anos de carreira.

Numa mensagem de vídeo dirigida aos médicos portugueses, o bastonário deixou-lhes palavras de gratidão e louvor, lembrando que em todos os momentos, especialmente nos mais difíceis, os médicos continuam a mostrar porque são "verdadeiros heróis".

"Exemplos recentes da resiliência destes profissionais são o combate à pandemia de Covid-19 e, em 2017, a resposta ao flagelo dos grandes incêndios que assolaram o país", refere a Ordem dos Médicos​​​​​​ (​OM) em comunicado.

Na mensagem, Miguel Guimarães enaltece as "várias gerações de médicos que construíram o sistema de saúde português" e que "conseguiram mudar o paradigma da saúde em Portugal".

Recorda ainda as carreiras médicas, o Serviço Nacional de Saúde e o serviço privado e social.

"A sua coragem, liderança, humanismo e solidariedade" fizeram e fazem verdadeiramente a diferença, salienta o bastonário, que vai apelar cerca das 22 horas (via plataforma digital) a um minuto de silêncio em "memória e respeito" também pelos médicos que perderam a vida no exercício da sua profissão desde março de 2020, direta ou indiretamente devido à pandemia, adianta a OM.

O momento terá lugar no Salão Nobre do Centro de Cultura e Congressos da Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos onde se estará a homenagear médicos que no ano de 2020 e 2021 completaram 50 anos de carreira.

A OM afirma que o minuto de silêncio será uma manifestação de "intenso respeito e afeto", que não esquecerá todos os cidadãos que morreram durante esta pandemia e será também assinalado na página de Facebook da Ordem dos Médicos.