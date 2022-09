Ordem pede fiscalização da norma para contratar médicos sem especialidade

A Ordem dos Médicos pediu ao presidente da República e outras entidades que intentem junto do Tribunal Constitucional a fiscalização da norma do Orçamento do Estado que prevê a contratação de médicos não especialistas para funções de médicos de família. A queixa segue também para a Comissão Europeia.

O documento foi aprovado no plenário do Conselho Nacional da Ordem dos Médicos, na última segunda-feira, e enviado dois dias depois para Marcelo Rebelo de Sousa, presidente da República, para Augusto Santos Silva, presidente da Assembleia da República, para a Procuradoria-Geral da República e para a Provedoria da Justiça.

Na exposição, a Ordem dos Médicos explica que "não detém legitimidade", à luz da lei, para requerer a fiscalização abstrata sucessiva das normas em causa da Lei do Orçamento do Estado 2022 e que, por isso, requer que "seja intentado o competente processo de fiscalização junto do Tribunal Constitucional".