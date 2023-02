Ordem propõe convenção para consultas médicas

A Ordem dos Médicos propõe a criação de um modelo de convenção com médicos e cooperativas de médicos, bem como de outros profissionais de saúde, para serem dadas consultas de especialidade fora do Serviço Nacional de Saúde (SNS), pagas pelo Estado. Esse benefício aplicar-se-ia aos utentes com pedidos de consulta, cujo tempo máximo de resposta garantido, previsto na lei, já foi ultrapassado. Este regime já existe na Madeira com "resultados fantásticos", tendo conseguir baixar os tempos de espera, explicou, ao JN, o bastonário Miguel Guimarães, propondo o seu alargamento ao Continente.

Assim, os pedidos seriam tratados "diretamente com os médicos", que exercem no privado, inclusive em consultórios próprios, uma vez que o acordo de convenção não seria celebrado com as instituições, mas com os profissionais de saúde. A ideia é que esta convenção possa responder a falhas, tanto a nível de consultas de especialidade - cujos tempos de espera podem durar meses ou até anos -, como a nível dos serviços de urgências e das cirurgias. Já existe um programa que permite que os doentes do SNS sejam operados em unidades privadas, sendo emitidos vales de cirurgia.

As recomendações constam do Novo Relatório sobre as Carreiras Médicas em Portugal - um trabalho conjunto entre a Ordem dos Médicos, o Conselho Nacional Consultivo para o SNS e Carreira Médica e o Grupo de Trabalho para a Carreira Médica -, entregue esta quarta-feira pelo bastonário ao ministro da Saúde, Manuel Pizarro.