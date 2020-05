Ordem quer lares de idosos dirigidos por enfermeiros

Milene Marques Hoje às 19:41 Facebook

A Ordem dos Enfermeiros quer que as direções técnicas dos lares de idosos sejam entregues aos enfermeiros e está a preparar uma proposta nesse sentido para a alteração da lei.

O anúncio foi feito pela bastonária Ana Rita Cavaco, na tarde desta terça-feira, durante o webinar que assinalou o Dia Internacional do Enfermeiro, sob o tema "Os enfermeiros e os desafios para a saúde".

Nesta pandemia, "ficou a nu a situação dos nossos idosos em Portugal. As pessoas preferem não ir para lares, mas sobretudo para estes lares como os temos hoje organizados. A lei e as estruturas estão completamente desadequadas. As direções técnicas dos lares têm que estar entregues aos enfermeiros", defendeu Ana Rita Cavaco. "Queremos ter lares diferentes de há 30 anos. Hoje as pessoas estão mais dependentes, têm muito mais doenças e precisam de muitos mais cuidados", disse.

Para a bastonária dos Enfermeiros não se pode desperdiçar esta "oportunidade de mudança", para se investir também nos cuidados de saúde primários, que "precisam de equipas disponíveis 24 horas por dia". Para isso diz que é necessário "mudar mentalidades" no país e priorizar o financiamento dos cuidados de saúde primários, com mais dinheiro, "em vez dos bancos".