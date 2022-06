Ordem reitera importância de médicos continuarem a passar receitas à mão

Guilherme Lopes Hoje às 16:52 Facebook

Com base nos apelos de vários profissionais, o bastonário da Ordem dos Médicos solicitou esta quarta-feira ao Ministério de Saúde que seja alargada para lá de 30 de junho a portaria que permite aos médicos passarem receitas à mão.

Em comunicado enviado à imprensa, a Ordem dos Médicos indica que a "iliteracia informática contribui para que médicos mais velhos continuem a optar pelas receitas escritas à mão, sendo essa a única forma que têm de dar consultas e assistir os doentes".

Sublinha ainda que esta situação ocorre frequentemente "em zonas do país mais isoladas, onde há escassez de acesso a cuidados de saúde". O bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães diz, citado no comunicado, que "quem não está no terreno e quem não vê doentes não faz ideia das realidades vividas, sobretudo nas regiões mais carenciadas".

Miguel Guimarães também destaca que tornar as receitas unicamente eletrónicas é uma medida perigosa. "Não há nenhum país do mundo que tenha as receitas 100% eletrónicas", acrescenta. Além da questão da inaptidão informática, a possibilidade da prescrição manual continua a ser essencial perante a inoperabilidade dos sistemas, alerta.

Foi com base nestes pedidos que o bastonário pediu ao Ministério da Saúde a prorrogação das exceções contempladas no artigo 8.º da portaria 224/2015, de modo que os médicos possam continuar a efetuar prescrições manuais após 30 de junho, data limite para a transição.