Ordem vai publicar lista de obstetras qualificados para ecografias

Hoje às 21:18 Facebook

Twitter

Partilhar

Até final do ano, a Ordem dos Médicos deverá ter disponível, na sua página da internet, uma lista com os nomes dos médicos obstetras qualificados para realizarem ecografias. O documento poderá ser consultado pelas grávidas ao escolherem um especialista

De acordo com o bastonário da Ordem dos Médicos (OM), Miguel Guimarães, citado pelo "Expresso", esta funcionalidade pretende devolver a credibilidade aos obstetras e a serenidade às grávidas, devido aos casos de bebés nascidos com malformações que deviam ter sido detetadas pelo exame.

Ao mesmo tempo, a Ordem iniciou a criação de um colégio para a competência em ecografia obstétrica - cujos requisitos serão definidos pelas especialidades de Ginecologia-Obstetrícia e de Radiologia. Os médicos terão de cumprir estes requisitos para poderem estar habilitados a realizar as ecografias obstétricas. De acordo com a Ordem, dos 850 especialistas da rede pública, apenas 160 a 180 possuem aptidão específica para as realizar.

O Colégio de Ginecologia-Obstetrícia adiantou ainda que o médico Artur Carvalho não se encontra entre os obstetras com esta habilitação. O médico, que é acusado de não identificar malformações graves em várias gestações, entre as quais a do bebé que nasceu sem rosto e parte do crânio, está a ser alvo de vários processos disciplinares na OM.

Segundo o semanário, o clínico tem até terça-feira para comparecer perante o Conselho Disciplinar. Mas deverá enviar os seus esclarecimentos por escrito.

Sexta-feira é a data limite dada a esta entidade para fazer um ponto de situação dos processos que tem para avaliar.