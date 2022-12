Ordens terão de garantir isenção de taxa nos estágios profissionais

Os estatutos das ordens terão de prever mecanismos de redução, isenção ou diferimento do pagamento das taxas cobradas durante os estágios profissionais ou períodos de formação, se o candidato tiver dificuldades económicas. A medida, proposta pelo PSD, consta da versão final do projeto de lei do PS sobre as ordens profissionais, aprovado na especialidade também com alterações do PCP.

Ao JN, Emília Cerqueira, deputada social-democrata, destacou que o PSD quis garantir que a situação económica e financeira do candidato não é um fator de "desigualdade no acesso à profissão". Sublinhou ainda que o partido procurou "eliminar os obstáculos" também na formação pós-universitária, aludindo às bolsas e apoios sociais.

A duração e remuneração dos estágios é, juntamente com o acesso à profissão, umas das questões centrais do projeto de lei do PS, votado na Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. Além disso, prevê a existência de um órgão disciplinar externo para fiscalizar a atuação dos membros das ordens, que mereceu muita contestação destas estruturas durante o processo.

PUB

A socialista Joana Sá Pereira destacou, à Lusa, que o texto acolheu também um novo artigo, por proposta do PCP, que "densifica um pouco mais a questão do que é o estágio para efeitos de remuneração".

No ponto sobre os estatutos das associações públicas profissionais, o diploma, a que o JN teve acesso, prevê exceções à duração máxima do estágio de 12 meses (da inscrição à integração como membro efetivo da ordem).

Direito da UE

Em casos "excecionais devidamente fundamentados pela natureza e complexidade da formação a ministrar", poderá ser prolongado até 18 meses, ou mais "quando prazo superior resultar de obrigação de direito da União Europeia".

No texto final lê-se, depois, que "as taxas cobradas durante o estágio profissional ou eventual período de formação obedecem aos critérios da adequação, necessidade e proporcionalidade". E devem "os estatutos das associações públicas profissionais prever mecanismos de redução, isenção ou diferimento do seu pagamento, em caso de insuficiência económica comprovada do candidato".

O projeto obriga também as ordens a abrir pelo menos dois períodos de formação por ano.