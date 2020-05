Orgânica do Governo cria coordenadores regionais para crises

Alexandra Figueira Hoje às 14:15 Facebook

Lei que regula estrutura do Executivo mudou para incluir representante nas cinco regiões. Mantêm-se secretários de Estado que já tinham esta função.

Para assegurar a coordenação no país de todos os agentes económicos em tempos de crise, o Governo alterou a sua lei orgânica para passar a integrar representantes diretos nas cinco regiões do continente. O trabalho de coordenação no combate à covid-19, que tem vindo a ser feito por cinco secretários de Estado, ganhou enquadramento jurídico. No Norte e no Centro a decisão é bem-vinda.

Perante a falta de coordenação inicial na covid-19, no terreno, o Governo mandatou secretários de Estado para procurarem recursos para resolver problemas regionais específicos. No Norte, por exemplo, foi após a intervenção de Eduardo Pinheiro que os lares tiveram solução para os idosos infetados, mas que não precisavam de hospitalização.