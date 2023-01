Organismos estatais negam ter colaborado com russos de Setúbal

Rogério Matos Hoje às 16:34 Facebook

Segurança Social, Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) declararam à comissão municipal que investiga o caso dos refugiados atendidos por russos em Setúbal que, desde o início da guerra na Ucrânia, não trabalharam com os cidadãos russos na associação Edinstvo. O PSD quer ouvir a ex-presidente da Câmara setubalense, Maria das Dores Meira.

Nuno de Carvalho, que preside à Comissão de Fiscalização da Conduta do Município de Setúbal, refere ao JN que o IEFP, a título de exemplo, declarou ter trabalhado com um cidadão ucraniano desta associação após o início do conflito. Os restantes organismos negaram ter colaborado com o casal russo no centro da polémica.

O trabalho da comissão está quase terminado e deve apresentar os resultados na próxima reunião da Assembleia Municipal de Setúbal, em fevereiro. O PSD, por iniciativa de Nuno de Carvalho, quer ouvir, ainda, Maria das Dores Meira, que foi presidente da Câmara entre 2006 e 2021. "É preciso perceber como esta associação ganhou tanta credibilidade junto das mais variadas instituições", entende Nuno de Carvalho, esperando que a autarca possa elucidar sobre a matéria.