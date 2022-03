Organizações de solidariedade em alerta com novos pedidos de ajuda

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 09:27 Facebook

No Porto, chegam três novas solicitações por dia. Isabel Jonet alerta que subida dos preços das matérias-primas e energia vai ter impacto nas instituições.

A nova prestação social anunciada pelo Governo - e cujos moldes poderão ser afinados hoje em Conselho de Ministros - é considerada "bem-vinda" pelas organizações humanitárias que prestam auxílio com bens de primeira necessidade, embora ainda desconheçam os detalhes. As organizações estão preocupadas com a nova vaga de solicitações que algumas já sentem e outras temem ter no futuro mais imediato. Também com a chegada de refugiados da Ucrânia.

Banco Alimentar (BA), Legião da Boa Vontade, Cáritas e Cruz Vermelha estão em alerta face aos efeitos na vida das famílias da subida preços em resultado da guerra e que somam à pandemia que fez disparar os pedidos de ajuda nos últimos dois anos.