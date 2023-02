Os 700 milhões para metro e autocarro "não vão ficar concentrados em Lisboa ou Porto"

Carla Sofia Luz e Delfim Machado Hoje às 10:26 Facebook

Dias depois de o Governo ter aprovado o diploma que altera o regime do setor do táxi, o ministro do Ambiente explica que a proposta não só permitirá a criação de tarifas intermunicipais, como será possível fixar contingentes e tarifários sazonais, permitindo ter mais veículos disponíveis e preços distintos em territórios que se enchem de gente em determinadas alturas do ano.

O investimento na construção de linhas de metro e de BRT (autocarro em via dedicada) é para continuar e Duarte Cordeiro frisa que os 700 milhões, disponíveis no Portugal 2030, não serão apenas para repartir entre Porto e Lisboa. Segue-se a conversa com os autarcas.