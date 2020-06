Oito mortos em acidentes com ambulâncias desde 2019

Hoje às 17:29 Facebook

Ocorreram pelo menos 20 acidentes a envolver ambulâncias desde fevereiro de 2019, dos quais resultaram oito mortos e vários feridos. As mais recentes vítimas mortais seguiam numa ambulância que caiu de um viaduto da A4, em Amarante, esta segunda-feira.

12 de fevereiro 2019

Um acidente que envolveu uma ambulância e um veículo ligeiro, fez um morto, um ferido grave e quatro feridos ligeiros, na Estrada Nacional 254, entre Évora e o Redondo. Para o local foram mobilizados 22 operacionais e 11 viaturas. Os feridos foram encaminhados para o Hospital de Évora. A vítima mortal seguia na viatura ligeira, acompanhado por uma sobrinha. Os dois tiveram que ser desencarcerados antes de serem levados para o hospital. O homem acabou por morrer já nas instalações médicas.

6 de março 2019

Uma colisão entre um veículo ligeiro e uma ambulância de transporte de doentes não urgentes fez quatro feridos, na Avenida Dr. Mário Soares, em Ponte da Barca. Os feridos, com idades entre os 35 e 93 anos, foram transportados para o Hospital de Viana do Castelo.

24 de março 2019

Um bombeiro da corporação de Ponte da Barca e três civis ficaram feridos em resultado de uma colisão entre uma ambulância do INEM e um carro. O acidente ocorreu às 12.46 horas na Rua de Santo António, em Ponte da Barca, quando a ambulância se dirigia para um serviço, sem doentes a bordo. Sofreram ferimentos, considerados leves, o bombeiro que conduzia o veículo de emergência e três ocupantes do automóvel envolvido no sinistro.

3 de maio 2019

Duas pessoas ficaram feridas, entre elas um bombeiro de Valadares, após uma ambulância da corporação ter colidido com um carro, na Rua Conceição Fernandes, junto ao Hospital Santos Silva, em Gaia. O acidente ocorreu por volta das 9.50 horas e as vítimas - um bombeiro e o condutor do outro carro - sofreram ferimentos ligeiros.

7 de maio 2019

O despiste de uma ambulância da Delegação da Cruz Vermelha de Safara/Sobral da Adiça, concelho de Moura, provocou dois mortos e um ferido muito grave, todos tripulantes da viatura. O acidente ocorreu pelas 22 horas na Estrada Nacional 258, depois de a viatura embater e destruir a proteção da ponte da Ribeira do Murtigão, caindo de uma altura de cerca de dez metros para o leito que estava vazio, acabando por chocar violentamente em duas rochas.

7 de maio 2019

Uma colisão entre uma ambulância dos bombeiros de Sesimbra e um pesado de mercadorias provocou ferimentos ligeiros em dois bombeiros, tripulantes da ambulância. O choque deu-se na Avenida 10 de Junho, Quinta do Conde, às 16 horas..

23 de maio 2019

Uma ambulância da Cruz Vermelha de Salamonde, em Vieira do Minho, despistou-se e provocou ferimentos em três pessoas, o condutor e dois passageiros. As vítimas sofreram ferimentos ligeiros e duas foram transportadas para o Hospital de Braga.

25 de junho 2019

Três pessoas ficaram feridas em consequência de um despiste de uma ambulância da Cruz Vermelha, próximo do Tovim, em Coimbra. O acidente ocorreu pelas 11.25 horas. Os feridos, todos ligeiros, são dois elementos da Cruz Vermelha e um civil que estava a ser transportado.

17 de julho 2019

Uma carrinha embateu contra uma ambulância dos Bombeiros Sapadores de Braga. A carrinha, modelo Ford Focus, subia a Avenida Olímpica, junto à Academia do Sporting Clube de Braga, quando embateu na ambulância. A principal corporação de bombeiros da cidade ficou privada de uma das ambulâncias de socorro.

10 de agosto 2019

Uma ambulância dos Bombeiros Voluntários de Barcelinhos seguia em marcha de emergência na na Estrada Nacional 205, no sentido Barcelos-Póvoa Varzim, quando colidiu com um veículo que tentava mudar de faixa. O condutor perdeu o controlo da ambulância e o veículo "voou" literalmente sobre o carro e ficou imobilizado a cerca de 50 metros de distância. O embate foi de tal ordem violento que a porta lateral da ambulância ficou pelo caminho. Do acidente resultaram ferimentos ligeiros nas duas mulheres, mãe e filha, que seguiam no ligeiro.

24 de setembro 2019

Uma mulher de 68 anos morreu na sequência de uma colisão entre a ambulância em que seguia, estava a ser transferida do Hospital de Seia para o Hospital da Guarda, e um pesado de mercadorias na EN 17, no concelho de Celorico da Beira. Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda indicou inicialmente que do acidente resultaram três feridos graves e um ligeiro. Porém, durante a tarde, a paciente que seguia na ambulância não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu.

5 de outubro 2019

Três socorristas, que seguiam numa ambulância dos Bombeiros de Ponte de Lima, e o condutor de um veículo ligeiro de passageiros ficaram feridos numa colisão que envolveu as duas viaturas. O acidente ocorreu, cerca das 13.24 horas, na ponte da Senhora da Guia, em Arcozelo, Ponte de Lima. A ambulância, que não transportava doentes mas dirigia-se para um serviço, embateu contra um automóvel na Estrada Nacional 201.

15 de outubro 2019

Uma colisão entre uma ambulância e um veículo de mercadorias ligeiro provoca cinco feridos, em Perafita, concelho de Matosinhos. A ambulância do INEM seguia em marcha de emergência, com os sinais sonoros ligados, quando passou um semáforo vermelho e foi abalroada por um ligeiro de mercadorias quando fazia o transporte de um ferido.

2 de novembro

Uma colisão entre um automóvel e uma ambulância dos Sapadores do Porto, no cruzamento das ruas de Santa Catarina e Latino Coelho, no centro da cidade, provocou dois feridos ligeiros. No ligeiro seguiam quatro pessoas, pelo menos duas das quais foram transportadas com ferimentos ligeiros para o hospital. De acordo com um dos ocupantes, a ambulância, que seguia em marcha de emergência, passou o semáforo vermelho, indo colidir com o carro.

11 de novembro 2019

Quatro pessoas ficaram feridas com gravidade na sequência do despiste de uma ambulância de uma empresa particular em Paderne, no concelho de Albufeira, no Algarve. De acordo com o Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro, o acidente ocorreu pelas 9 horas, no nó de acesso de Paderne da Autoestrada Lisboa-Algarve (A2) e da Via do Infante de Sagres (A22). A ambulância caiu por uma ravina.

8 de dezembro 2019

Uma colisão entre uma ambulância dos Bombeiros de Cete e uma carrinha da Associação para o Desenvolvimento Integral de Sobreira que estava em serviço de apoio domiciliário, no lugar de Casconha, em Paredes, deixou dois bombeiros e a condutora da carrinha com ferimentos ligeiros.

8 de janeiro 2020

Um acidente com cinco veículos, um dos quais uma ambulância, no tabuleiro da Ponte 25 de Abril entre Almada e Lisboa provocou cinco feridos ligeiros e condicionou o trânsito, que chegou ter filas de vários quilómetros. A ambulância da corporação de Cacilhas deslocava-se para socorrer a um despiste, com um ferido em Alcântara à saída da ponte, quando se deu o acidente. Nenhum dos ocupantes da ambulância sofreu ferimentos. Os cinco feridos, ocupantes dos restantes quatro veículos envolvidos, foram transportados para o Hospital São Francisco Xavier.

24 de janeiro 2020

Três feridos ligeiros e uma ambulância do INEM "inoperacional" é o resultado de um acidente, em Pousada de Saramagos, Famalicão. A ambulância dos Bombeiros Famalicenses dirigia-se a Joane para transportar um doente quando, em Pousada, em circunstâncias ainda por apurar, chocou com um automóvel. Do acidente, resultaram três feridos: um ocupante da ambulância e dois ocupantes do automóvel ligeiro.

15 de fevereiro 2020

Uma jovem de 25 anos morreu numa colisão, em Barcelos, que envolveu uma ambulância dos Bombeiros Voluntários de Barcelos. O acidente entre o ligeiro e a ambulância aconteceu no limite entre as freguesias de Aborim e Cossourado, Barcelos. Apesar das manobras de reanimação, o óbito de Diana Rego, de 25 anos, acabou por ser declarado no local. Os dois bombeiros que seguiam na ambulância sofreram ferimentos ligeiros.

9 de abril 2020

Um jovem de 20 anos sofreu ferimentos ligeiros depois de a ambulância que conduzia ter entrado em despiste e ter capotado na A7 em Serzedelo, Guimarães. A ambulância pertence a uma entidade privada de transporte de doentes não urgente. No momento do sinistro, seguia apenas o condutor, que circulava no sentido Famalicão - Guimarães.

22 de junho 2020

Duas pessoas morreram na sequência da queda de uma ambulância de um viaduto na A4, no sentido Vila-Real-Amarante, na localidade de Candemil. A viatura dos Bombeiros Voluntários de Bragança levava o condutor (bombeiro) e uma doente, as vítimas mortais do acidente. Para chegar ao local, os bombeiros de Amarante tiveram de descer uma ravina com cerca de 70 metros e encontraram o condutor, de 60 anos, fora da viatura, numa ravina, e a doente, de 68 anos, ainda dentro do veículo.