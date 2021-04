Os animais mais perigosos de Portugal: da víbora-cornuda à moreia-pintada

Delfim Machado Hoje às 13:07 Facebook

Apesar de Portugal ser um dos países com menos espécies de animais perigosos, há alguns com os quais é preciso cuidado, pois são venenosos ou potencialmente letais, sobretudo para crianças, idosos e doentes crónicos.

Especialistas avisam que o uso de calçado adequado em meio selvagem pode salvar vidas.

Entre as espécies mais perigosas está a víbora-cornuda e a víbora-de-seoane. Uma mordida destas cobras na parte superior do corpo humano pode ser fatal se não for tratada de imediato. A primeira está em todo o território nacional, a segunda predomina na região da Peneda-Gerês.