"Os campomaiorenses ficaram órfãos, partiu o senhor Rui"

"No Dia do Pai, todos nós perdemos um segundo pai. Hoje perdemos um pouco do homem que marcou as nossas vidas". O testemunho emocionado de Vítor Gonçalves, trabalhador da Delta Cafés que, há 40 anos, convivia diariamente com Rui Nabeiro, espelha o sentimento transversal a todos os campomaiorenses na hora da partida do mais nobre filho da terra.

Das quatro décadas que leva como trabalhador da Delta Cafés, Vítor Gonçalves confessa uma "profunda tristeza" pela morte do empresário, mas sublinha a "grande felicidade ter convivido e partilhado muitos momentos. Com o senhor Rui, vivi bons e maus momentos na empresa e na vida", remata.

Por seu turno, Luís Rosinha, presidente da Câmara de Campo Maior, que decretou cinco dias de luto, fala de "uma pedrada na vida de Campo Maior e dos campomaiorenses. Perdemos a figura de maior destaque do concelho e do Alentejo e uma das mais consensuais de Portugal".

O edil sustenta que, "mais do que o empresário, perdemos um humanista, um homem presente em casa de todos os campomaiorenses". Luís Rosinha lembra que terão de continuar o seu legado, "na forma como fazia as coisas, porque a vida em Campo Maior será sempre marcada pela figura do senhor Rui".