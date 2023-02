"Os católicos não podem conformar-se com estes crimes"

A Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais contra Crianças na Igreja Católica apresenta, esta manhã, o relatório final do trabalho realizado durante um ano.

No seu último balanço, revelou que tinha recebido 424 testemunhos validados que envolvem mais de uma centena de sacerdotes. Nuno Caiado, primeiro subscritor de uma carta aberta à Conferência Episcopal Portuguesa a pedir uma investigação independente a estes abusos, disse ao JN que espera que haja "uma reflexão de todos os católicos, que não se podem conformar com estes crimes".

São hoje conhecidos quantos crentes abusados sexualmente pela Igreja, em Portugal, apresentaram denúncia à Comissão Independente e quais as recomendações que o grupo de trabalho fará à Conferência Episcopal. Após um ano de recolha de testemunhos, Nuno Caiado diz que "muitos católicos aguardam com muito interesse e angústia o relatório" e espera que as medidas sugeridas pela Comissão "sejam um incentivo para mudanças". Apela ainda aos católicos para que "não se conformem com estes crimes e não descansem com as comissões diocesanas de prevenção".