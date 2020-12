Joana Rodrigues Hoje às 15:17 Facebook

Campanha "O melhor presente é continuar presente" tem oito dicas para ajudar os condutores nesta quadra festiva

A Autoridade Nacional da Segurança Rodoviária (ANSR) lançou uma campanha com oito conselhos para ajudar os condutores nesta quadra festiva. O principal apelo é que os cidadãos, no atual contexto de pandemia, evitem as deslocações, mas que se o tiverem que fazer que o façam em segurança.

A campanha de segurança rodoviária "O melhor presente é continuar presente", vai decorrer até dia 26 de dezembro. e passa também pela divulgação de um vídeo que está em televisão, rádio e meios digitais.

As oito dicas vão no sentido de evitar "situações em que possamos colocar em perigo a nossa vida e a dos outros". Verificar as condições para viajar é uma delas. As restantes são: Iniciar a viagem "depois de repouso", não conduzir "mais de 8 horas por dia", "fazer pausas de 10 a 15 minutos, a cada 2 horas", aumentar a frequência das pausas durante a noite, não consumir bebidas alcoólicas, não utilizar o telemóvel, utilizar o cinto de segurança e "não ultrapassar os limites de velocidade".

Entre janeiro e outubro deste ano, a ANSR registou 21 337 acidentes, e 336 vítimas mortais. No ano passado, a Autoridade Nacional da Segurança Rodoviária reportou, entre os dias 22 e 31 de dezembro, 48 feridos graves e 12 mortos.