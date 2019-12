Os conselhos da Proteção Civil para enfrentar o mau tempo

JN Hoje às 11:52 Facebook

Face às previsões do IPMA, que apontam para chuva, vento e agitação marítima fortes pelo menos até sexta-feira, a Autoridade Nacional da Proteção Civil emitiu alguns conselhos à população.

De acordo com a informação adiantada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), prevê-se, para as próximas 48 horas, um agravamento das condições meteorológicas, com precipitação forte e persistente, vento forte nas terras altas e no litoral e agitação marítima forte em toda a costa.

Face à situação descrita, poderão ocorrer as seguintes situações, alerta a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC): inundações em meio urbano por acumulação de águas pluviais ou insuficiências dos sistemas de drenagem; inundação por transbordo de linhas de água nas zonas mais vulneráveis; inundações de estruturas urbanas subterrâneas com deficiências de drenagem; piso rodoviário escorregadio e lençóis de água; danos em estruturas montadas ou suspensas; queda de ramos ou árvores; acidentes na orla costeira; e fenómenos como deslizamentos de terras.

O que fazer?

A Proteção Civil recorda que o eventual impacto destes efeitos "pode ser minimizado, sobretudo através da adoção de comportamentos adequados", pelo que, em particular nas zonas historicamente mais vulneráveis, recomenda a desobstrução dos sistemas de escoamento das águas pluviais e a adoção de uma condução defensiva,reduzindo a velocidade e tendo cuidado com a formação de lençóis de água nas vias, sobretudo junto da orla costeira, zonas ribeirinhas e áreas arborizadas.

Entre as medidas de autoproteção, alerta ainda para a necessidade de garantir uma adequada fixação de estruturas soltas (como andaimes e placards); evitar praticar atividades relacionadas com o mar (pesca desportiva, desportos náuticos e passeios à beira-mar); estar atento às informações da meteorologia e às indicações da Proteção Civil e autoridades; retirar animais e equipamentos agrícolas de terrenos perto de rios e cursos de água.

Segundo o IPMA, cinco distritos de Portugal continental - Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real e Aveiro - estarão entre as 18 horas e a meia-noite sob aviso laranjadevidoàprevisão de chuva forte e persistente, podendo ser acompanhada de trovoada. Já os distritos de Viseu, Guarda, Castelo Branco, Coimbra e Leiria estarão sob aviso amarelo por causa da chuva até às 3 horas de quinta-feira.

Entre as 15 horas de hoje e as 21 de amanhã, os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real, Aveiro, Bragança, Viseu, Guarda, Castelo Branco e Coimbra estarão sob aviso amarelo devido ao vento forte com rajadas até 85 quilómetros por hora, em especial no litoral, e até 110 quilómetros nas terras altas.

Sob aviso amarelo devido à agitação marítima estão ainda Viana do Castelo, Braga, porto, Aveiro, Coimbra, Leiria e Lisboa, onde se preveem ondas de oeste/sudoeste com 4 a 5 metros até às seis horas da madrugada de quinta-feira.