Conselhos úteis para votar nas presidenciais

Em tempo de pandemia, exercer o direito de voto exige cuidados específicos. Veja o que tem de fazer para votar em segurança este ou no próximo domingo.

Levar caneta própria

É usual haver uma caneta que qualquer eleitor pode usar, dentro da cabina de voto. Mas a possibilidade de transmissão de covid-19 recomenda que cada pessoa leve a sua própria caneta. Se se esquecer, ser-lhe-á emprestada uma, desinfetada. As mesas de voto também terão disponível álcool-gel.

Máscara é obrigatória

O uso de máscara é obrigatório em todos os locais fechados e na rua, sempre que não seja possível manter uma distância de segurança. Nos locais de voto, não poderá entrar se não tiver máscara corretamente colocada.

Identificação caducada

Quando chegar à mesa de voto, pode identificar-se com o cartão de cidadão ou outro documento "que seja geralmente utilizado para identificação", lê-se no SMS enviado a quem se registou para votar este domingo. Por exemplo, a carta de condução. Se o documento estiver caducado, não se preocupe: será aceite, mesmo que não tenha o comprovativo do pedido de renovação.

Pode votar dia 24

Quem se inscreveu para votar este domingo mas não puder ir poderá fazê-lo no próximo domingo. Mas verifique o local antes de sair de casa: poderá não ser no sítio marcado para hoje.