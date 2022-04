Saiba onde ganham e perdem os contribuintes com as medidas previstas na proposta do Orçamento do Estado para 2022, aprovada na terça-feira em Conselho de Ministros. O debate e a votação na generalidade no Parlamento decorrem a 28 e 29 de abril. A votação final global está marcada para 27 de maio.

Mais Notícias Outros Conteúdos GMG