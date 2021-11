Os melhores da Europa cozinham como os avós

Sandra Freitas Hoje às 13:08 Facebook

Twitter

Partilhar

Nove jovens chefs disputam o título europeu no mercado municipal de Braga. Receitas antigas de família servem de inspiração aos promissores craques da gastronomia.

Às bancas coloridas de frutas, legumes e flores juntaram-se, na terça-feira, no mercado municipal de Braga, nove bancas de cozinha, que concentraram as conversas de clientes e vendedores. É a partir daqui que vai ser eleito, esta quarta-feira à tarde, o melhor jovem chef de cozinha europeu, através do concurso European Young Chef Award (EYCA). São nove participantes que dão a cara por nove regiões de sete países. Pedro Cruz, de Barcelos, e Inês Branco, de Coimbra, representam Portugal com o coração nos antepassados.