Os novos desafios familiares em tempos de pandemia

As crianças em telescola, os pais em teletrabalho, os avós distanciados. Não há dúvidas que a pandemia de Covid-19 está a ter um impacto importante na relação familiar.

Muitas famílias enfrentam novos desafios: como cuidar dos filhos enquanto uns estudam e outros trabalham em casa, juntos 24 horas por dia, sem entrar em pânico?

Primeiro que tudo: respire fundo. Embora haja desafios, também há a oportunidade de conhecer melhor os seus filhos e de estarem juntos em família. Há formas de acalmar os medos, gerir o stress e manter a paz:

- Dentro das possibilidades, mantenha as rotinas, incluindo tempo para brincar e atividades criativas de forma a expressarem-se;

- Certifique-se que as crianças mantêm um contacto regular e frequente com os seus entes queridos, através do telefone ou videochamadas;

- Explique-lhes a situação atual de forma clara e dê-lhes informações sobre as medidas de proteção do contágio, usando linguagem adequada à sua idade. Oiça as suas preocupações e tranquilize-as;

- Reconheça as suas emoções. As crianças podem demonstrar o stress de forma diferente: algumas pedem mais atenção, ficam mais irritadas ou têm dificuldade em dormir;

- Gira os seus comportamentos. No contexto de confinamento prolongado, é normal que algumas tensões familiares possam aumentar, especialmente com adolescentes. Mantenha a capacidade de negociar regras e colocar limites;

- Crie um tempo especial para estar em família. Façam uma atividade de que gostem, recuperem tradições antigas, criem hábitos juntos;

- Demonstre carinho e amor. Agora, mais do que nunca, as crianças precisam de afetos;

- Seja justo consigo: ser pai é fazer o melhor que pode, com o que tem.

Lembre-se, não há saúde sem saúde mental.

Interna de Psiquiatria