Os números do Euromilhões

O concurso 006/2020 do Euromilhões tem em jogo um "jackpot" de 17 milhões de euros, depois de na passada sexta-feira ter saído o primeiro prémio de 100 milhões em Portugal.

A combinação vencedora do Euromilhões sorteada esta sexta-feira é composta pelos números 10, 11, 24, 36 e 46. As estrelas são o 3 e o 5.

O último jackpot do Euromilhões, no valor de 100 milhões de euros, foi registado na Malveira, concelho de Mafra. Apesar de ainda se desconhecer a identidade do vencedor, sabe-se agora que o boletim com a chave premiada foi registado no próprio dia do sorteio, durante a tarde de sexta-feira, na papelaria Grifoprint, no centro da vila. O vencedor gastou 10 euros, para se habilitar ao Euromilhões e ao M1lhão (que saiu em Lisboa). Fez quatro apostas simples, com números escolhidos por si, num boletim.

O concurso Euromilhões vai ter também novidades em breve: uma nova imagem, mais sorteios e o prémio máximo vai aumentar de 190 milhões para 200 milhões de euros, mas pode chegar até aos 250 milhões.

"O Euromilhões está prestes a ganhar uma nova vida", anunciou a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, esta terça-feira, em comunicado. As novidades chegam já em fevereiro, acompanhadas de um novo boletim e uma nova imagem - embora os boletins atuais continuem válidos.

Uma das novidades é o aumento do valor máximo do "jackpot" atualmente permitido, de 190 milhões de euros, para 200 milhões de euros.