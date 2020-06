JN Hoje às 20:15 Facebook

Já é conhecida a combinação vencedora do sorteio do Euromilhões desta sexta-feira, com jackpot de 28 milhões de euros.

A chave vencedora é composta pelos números 5, 11, 17, 24 e 37 e pelas estrelas 3 e 6.