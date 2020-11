JN Hoje às 20:17 Facebook

Nenhum apostador acertou na chave sorteada esta terça-feira. O jackpot do próximo sorteio é de 130 milhões de euros.

O segundo prémio, no valor de 609.799,22 euros, vai contemplar um jogador no estrangeiro, enquanto o terceiro prémio, de 35.630,03 euros, vai ser entregue a quatro apostadores, também no estrangeiro.

Os números sorteados são: 16, 19, 25, 30 e 44.

E as estrelas são: 2 e 6.