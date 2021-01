Hoje às 21:03 Facebook

A chave vencedora do concurso 001/2021 do Euromilhões, sorteada esta sexta-feira, tem jogo um jackpot no valor de 42 milhões de euros.

A chave vencedora do concurso 001/2021 é composta pelos números 16 - 28 - 32 - 44 - 48 e pelas estrelas 1 e 9.