JN/Agências Hoje às 22:46 Facebook

Twitter

Partilhar

Em jogo, no primeiro prémio do concurso 80/2020 do Totoloto, está um "jackpot" no valor de quatro milhões e 600 mil euros.

A chave vencedora do concurso 80/2020 do Totoloto, sorteada este sábado, é composta pelos números 11 - 13 - 22 - 33 - 41. O número da sorte é o 08.