Os partos do futuro: massagens com fibras óticas e feixes de luz aliviam tensão

Alexandra Lopes Hoje às 10:58

Famalicão tem a primeira sala sensorial snoezelen, mas há mais hospitais interessados em replicar este modelo.

O novo bloco de partos da unidade de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave, inaugurado em setembro, conta com uma sala snoezelen. É a primeira sala sensorial a ser criada num bloco de partos no país, mas já há outras unidades de saúde a implementar estruturas semelhantes de humanização do parto, como é o caso da Maternidade Alfredo da Costa em Lisboa, que pretende ter uma sala idêntica. O Centro Hospitalar Universitário do Porto está a desenvolver um projeto semelhante e a maternidade de Abrantes quer criar "em breve" uma sala do género.

Este tipo de salas são compostas por vários equipamentos de terapia sensorial e têm como objetivo ajudar o relaxamento das grávidas e parturientes, e contribuir para diminuir o "desconforto" durante o trabalho de parto.