Os poderes e a gigante missão do novo "patrão" do SNS

Inês Schreck Hoje às 12:45 Facebook

Twitter

Partilhar

A direção executiva do Serviço Nacional de Saúde (DE-SNS), cujo diploma foi publicado esta sexta-feira em Diário da República, tem pela frente uma missão gigante. Eis alguns dos principais poderes e deveres do novo "patrão" do SNS.

A Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde (DE-SNS) é uma das maiores mudanças dos últimos anos no setor. A orgânica deste instituto público de regime especial, que funcionará "sob superintendência e tutela" do ministro da Saúde mas com autonomia, foi publicada em Diário da República.

Olhando para o diploma, que completa o Estatuto do SNS, percebe-se a imensidão da tarefa. Há poderes para executar, mas muitos deveres a cumprir.