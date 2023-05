Os pontos-chave da visita do líder da NATO a Lisboa

O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, visita Portugal na quinta-feira, no âmbito de uma série de encontros que tem mantido com vários estados-membros da Aliança Atlântica, centrados no conflito na Ucrânia e antecedendo a cimeira da organização em julho. Na sua deslocação a Lisboa, o dirigente norueguês tem prevista uma reunião com o primeiro-ministro, António Costa, seguida de conferência de imprensa, nas quais os dois lideres deverão abordar a invasão na Ucrânia, iniciada em 24 de fevereiro do ano passado, o reforço do apoio militar às forças ucranianas e a intenção de Kiev em aderir à NATO.