Os principais pontos do plano do Governo para combater a inflação

O Governo apresentou, esta segunda-feira, o plano "Famílias primeiro" para ajudar a combater o aumento dos preços. As medidas incidem sobre oito áreas: rendimentos, crianças/jovens, pensionistas, eletricidade, gás, combustíveis, rendas e transportes.

- 125 euros por pessoa com rendimento bruto até 2700 € (uma vez a pagar em outubro);

- 50 euros por cada criança ou jovem dependente até aos 24 anos (a pagar em outubro);

- 50% de pensão extraordinária para todos os pensionistas (a pagar em outubro);

- O IVA sobre a eletricidade desce para os 6% (a partir de outubro de 2022 até dezembro de 2022);

- A conta de gás vai diminuir em 10% para consumidor-tipo;

- A redução do Imposto Sobre Produtos Petrolíferos (ISP) mantém-se até ao final do ano;

- Limitação em 2% do aumento máximo das rendas, com compensação no IRS/IRC dos senhorios;

- O preço dos transportes permanecerá inalterado até 2023;

Consulte o documento aqui.