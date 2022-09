Os seis primeiros desafios do novo ministro da Saúde

Assim que se sentar na cadeira de ministro da Saúde, Manuel Pizarro terá vários dossiês entre mãos. Alguns capazes de gerar fortes dores de cabeça e outros que requerem decisões corajosas, como um eventual fecho de maternidades.

Negociar orçamento

Com os custos dos hospitais a dispararem, por causa da inflação e da crise energética, com a necessidade de contratar mais profissionais de saúde e valorizar as remunerações, o Orçamento da Saúde será dos primeiros grandes desafios que Manuel Pizarro enfrentará. Vai ter de bater-se com Costa e com outros ministros por muitos milhões de euros extra para evitar o colapso do SNS.