Os temas em debate no Congresso do PSD

São 32 páginas com a estratégia do PSD para reconquistar o poder a partir das autárquicas de 2021, embora reconheça que "não se ganha em ano e meio o que se perdeu em década e meia".

Em "Portugal ao Centro", Rui Rio admite compromissos eleitorais com outras forças políticas e acordos com o PS, em matérias de interesse nacional. Além da moção do líder, serão debatidas 13 propostas temáticas.

Trabalho

Pedro Roque (TSD)

Em "Os desafios do desenvolvimento inclusivo e sustentável", exigem-se políticas de sustentabilidade da Segurança Social, melhores condições na aposentação, combate ao trabalho precário e a dinamização da negociação coletiva.

Segurança Social

Margarida Balseiro Lopes (JSD)

Em "A reforma das reformas", propõem-se novas formas de financiamento da Segurança Social, como a tributação do lucro, a redução da Taxa Social Única, a flexibilização da entrada na reforma, a introdução da liberdade de escolha e limites nas contribuições.

Reforma política

Rui Rocha (PSD/Leiria)

A proposta "Afirmar uma alternativa reformista para o Portugal do século XXI" defende os círculos uninominais, a redução do número de deputados, a limitação de mandatos e a uniformização de duração para todos os cargos. Internamente, propõe-se primárias.

Investimento

Salvador Malheiro (PSD/Aveiro)

O vice-presidente do PSD defende que "Os desafios do investimento público" passam pela regeneração demográfica e inteligência artificial, pelas alterações climáticas e crescimento económico e pela reforma do Estado.

Felicidade

Pedro Pimpão (Ex-deputado)

Em "Por um Portugal mais feliz" pede-se uma agenda política centrada na felicidade e bem-estar das pessoas, instituindo-se políticas públicas e uma Estratégia Nacional para a Felicidade e a monitorização do Índice de Felicidade Bruta.

Reforma do PSD

Miguel Poiares Maduro (Ex-ministro)

A proposta "Reformar o PSD para reformar a política", subscrita também por António Leitão Amaro, Duarte Marques, Carlos Coelho e Lídia Marques, propõe primárias na escolha dos candidatos, abertas à sociedade, com recurso aos cadernos eleitorais nacionais. E a criação de uma comissão que vise verificar a "integridade dos candidatos" do partido.

Zona Oeste

Duarte Pacheco (PSD/Lisboa Oeste)

"É urgente investir" é uma proposta que considera que são urgentes investimentos na zona Oeste de Lisboa, em áreas como a Saúde e transportes.

Autonomia

José Manuel Bolieiro (PSD/Açores)

Em "Autonomia e responsabilização" defende-se o reforço das competências legislativas regionais e que o Estado deve assegurar as suas obrigações de soberania nas regiões autónomas.

Eutanásia

A. Pinheiro Torres (conselheiro nacional)

"Eutanásia, cuidar e referendar" é uma proposta onde se exige que o PSD lute por um referendo.

Alentejo

António Miranda (PSD/Portalegre)

Pede-se "Um Alentejo mais forte", com soluções para problemas o despovoamento e o envelhecimento.

Regionalização

Ângelo Pereira (PSD/Lisboa)

Em "Novos rumos, novos destinos" defende-se a descentralização e um referendo sobre a regionalização.

Freguesias

Cancela Moura (PSD/Gaia)

"Pela valorização do património e da identidade das freguesias" defende a revisão do "mapa Relvas" que, em 2013, levou à extinção de 1167 freguesias.

Descentralização

Hélder Sousa Silva (ASD)

Em "Descentralizar sim, mas com condições" reclama-se que a descentralização seja acompanhada pelo envelope financeiro.