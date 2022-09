Ouça o seu coração: campanha alerta para doença valvular cardíaca

Diana Morais Ferreira Hoje às 16:23 Facebook

Twitter

Partilhar

Estima-se que uma em cada oito pessoas com mais de 75 anos em todo o mundo seja afetada pela doença valvular cardíaca. Na semana em que se apela a uma maior atenção aos sintomas associados à doença, são várias as campanhas de alerta para a população. Falta de ar, dor no peito, batimentos cardíacos irregulares, desmaios e fadiga são sinais a que se deve estar atento.

Começa esta segunda-feira a Semana Europeia da Sensibilização para a Doença Valvular Cardíaca que decorre até dia 18 de setembro. A campanha #ouçaoseucoração da Global Heart Hub, juntamente com a iniciativa Valve For Life e a campanha "Corações de Amanhã" da Associação Portuguesa de Intervenção Cardiovascular (APIC), têm como objetivo alertar a população para a importância da doença valvular cardíaca, assim como dos sintomas associados e ainda promover um melhor diagnóstico e um melhor tratamento.

Apelidada da próxima epidemia cardíaca, esta doença tem aumentado muito rapidamente devido ao envelhecimento da população. A campanha #ouçaoseucoração alerta para a importância de uma avaliação médica mais frequente a partir dos 50 anos, assim como para uma maior atenção dos sintomas.

PUB

Rui Campante Teles, coordenador da iniciativa Valve for Life refere que "fazer regularmente uma simples auscultação com estetoscópio e manter-se atento a sintomas como falta de ar, fadiga e tonturas são os primeiros passos para que esta seja detetada de forma atempada". Estão também associados sintomas como a dor no peito, batimentos cardíacos irregulares, desmaios e atividade física reduzida, mais frequentes em pessoas acima dos 65 anos. Apesar dos sintomas serem um alerta para a doença, muitos são os doentes assintomáticos, daí ser importante fazer avaliações médicas com regularidade.

Estas campanhas que têm um papel educacional na população permitem que haja um maior número de pessoas tratadas e que se evitem desfechos mais graves, como a morte. A previsão é de que a prevalência atual, uma em cada oito pessoas, duplique em 2040 e que triplique em 2060.

A SiosLife disponibiliza nas suas plataformas informações relativas à doença e a Tonic App junta-se à campanha através da divulgação de materiais dirigidos aos profissionais de saúde.