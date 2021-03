Outdoor da JSD conta as semanas de atraso na entrega de computadores

João Vasconcelos e Sousa Hoje às 16:18 Facebook

A Juventude Social-Democrata (JSD) assinalou o Dia Nacional do Estudante, que se celebra esta quarta-feira, com a instalação de um outdoor, em Lisboa, que conta o número de semanas decorridas desde que o Governo prometeu que todos os alunos teriam acesso a um computador.

"Os computadores para todos os alunos estão prometidos pelo primeiro-ministro há 27 semanas", lê-se no cartaz, afixado no Marquês de Pombal.

Alexandre Poço, líder da JSD, exige que o Governo "cumpra a promessa que fez aos alunos e aos pais". O também deputado explica que o 'outdoor' é "mais um apelo à ação, em vez de continuarmos com propaganda e anúncios atrás de anúncios".

Numa nota enviada ao JN, a JSD lembra que a promessa do Governo foi "feita em abril de 2020", e que o objetivo do cartaz é "recordar o primeiro-ministro" de que a entrega da totalidade dos equipamentos continua por acontecer.

A JSD recorda também "os milhares de alunos que ficaram sem ligação às aulas e às suas escolas" por falta de computadores e de acesso à Internet, num ano em que a pandemia obrigou ao fecho das escolas.

"Após seis meses de ano letivo em que o ensino à distância tem sido uma realidade", a organização quer saber "quando é que o primeiro-ministro e o ministro da Educação conseguem prever a chegada dos computadores a todos os estudantes" e, também, se "conseguem garantir a conclusão da distribuição ainda neste ano letivo".

A instalação, inaugurada esta terça-feira pela "jota", consiste numa imagem de António Costa a segurar um computador. Dentro do dispositivo pode ver-se o contador com o número de semanas já passadas desde o início do ano letivo de 2020/21.

O ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, é hoje ouvido no Parlamento, na comissão eventual para o acompanhamento da aplicação das medidas de resposta à pandemia. As creches e o 1.º ciclo, recorde-se, já regressaram às aulas presenciais.