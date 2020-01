Sara Gerivaz Hoje às 21:03, atualizado às 21:40 Facebook

Carlos Meira anunciou a sua desistência à corrida pela liderança do CDS e não revelou quem apoiará.

Na última ronda de discussão das moções de estratégia globais, dois dos cinco candidatos à liderança dos centristas desistiram da corrida. Depois de Abel Matos Santos, que declarou o seu apoio a Francisco Rodrigues dos Santos, foi a vez de Carlos Meira anunciar que não vai a votos.

"A mim ninguém me compra com lugares e com cargos. Estou aqui livre, continuarei livre pelo meu país", declarou o militante de Viana do Castelo. Carlos Meira pediu aos congressistas "juízo e prudência" na votação.