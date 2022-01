Ovar, Estarreja e Mealhada cancelam desfiles de Carnaval

João Paulo Costa e Sofia Cristino com Salomão Rodrigues, José Ricardo Ferreira e Glória Lopes Ontem às 22:54 Facebook

Ovar e Estarreja cancelaram ontem os principais desfiles de Carnaval que deveriam realizar-se a 27 de fevereiro (domingo) e 1 de março (terça-feira). Mealhada, sabe o JN, vai fazer o mesmo.

Pelo segundo ano consecutivo, a pandemia derruba os três principais cartazes da região Centro e Norte. Para além do "luto" das centenas de foliões, choram os empresários. Só em Ovar, segundo a Câmara, são cinco milhões de euros que deixam de entrar na economia local por via das dezenas de milhares de visitantes que voltam a não emoldurar a festa (reportagem ao lado). Outros foram pelo mesmo caminho destes três do distrito de Aveiro (ler ficha).