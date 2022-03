Edite Estrela e Adão Silva eleitos vice-presidentes da AR, Pacheco de Amorim e Cotrim chumbados

Enzo Santos Hoje às 16:59, atualizado às 17:15 Facebook

Twitter

Partilhar

Os nomes indicados pelo Chega e pela Iniciativa Liberal para a vice-presidência da mesa da Assembleia da República, Diogo Pacheco de Amorim e João Cotrim de Figueiredo, foram rejeitados pelo Parlamento.

Na eleição para escolher os vice-presidentes da mesa da Assembleia da República (AR), confirmou-se o que já era esperado: o Chega viu o seu primeiro nome ser reprovado com 183 votos brancos e 35 a favor. O que significa que outras bancadas além do Chega votaram a favor do candidato de extrema-direita. A surpresa foi o Parlamento ter chumbado o candidato da Iniciativa Liberal (IL), João Cotrim de Figueiredo, com 110 votos brancos e 108 a favor.

Foram eleitos para vice-presidente da mesa da AR os candidatos do PS e PSD - Edite Estrela e Adão Silva, respetivamente.

Diogo Pacheco de Amorim já tinha o chumbo pré-anunciado com votos contra do BE, PCP e Livre. No entanto, como ficou acordado na Conferência de Líderes, o Chega volta a apresentar novo candidato, o deputado Gabriel Mithá Ribeiro. A Iniciativa Liberal lamentou o sucedido e saiu da corrida, não volta a apresentar novo nome e abdica de ter representação na mesa.

A sessão será novamente interrompida para uma segunda votação, na qual o Chega voltar a tentar a eleição de um vice-presidente. O segundo nome proposto, também com chumbo pré-anunciado, é Gabriel Mithá Ribeiro. A sessão será retomada às 18:15 horas para anunciar os resultados da eleição.

Recorde-se que os quatro partidos com maior representação parlamentar - PS, PSD, Chega e IL - têm direito a indicar um nome para ir a votos para a vice-presidência da mesa da AR. Segundo o Regimento da Assembleia da República, para serem eleitos os candidatos têm de obter "a maioria absoluta dos votos dos Deputados em efetividade de funções".

A sessão legislativa desta quinta-feira começou às 15 horas e foi interrompida para que os deputados pudessem votar os vice-presidentes até às 16 horas. A sessão foi retomada às 16h30 horas para anunciar os resultados. Nova interrupção tomou lugar para uma segunda ronda de votação. Caso o segundo candidato indicado pelo Chega não seja eleito a mesa prossegue os trabalhos com dois vice-presidentes.