Paciente fica com cicatrizes nas mãos após aplicação de ácido hialurónico

Mulher chega aos 40 graus de febre após ter-lhe sido administrado ácido hialurónico por pessoa sem formação.

Num dia em que lhe estavam a tratar das pestanas, Paula (nome fictício) ficou interessada no que a trabalhadora do salão de cabeleireiro lhe tinha dito: possuía habilitação para aplicar botox e ácido hialurónico. Ficou interessada e recebeu o último produto no rosto e nas mãos. Na mesma noite, as mãos começaram a doer e a inchar. Chegou aos 40 graus de febre e foi ao hospital.

O caso de Paula foi um dos tratados por Duarte Salema Garção, cirurgião plástico e diretor clínico da MyClinique, onde a paciente se dirigiu após assinar um consentimento informado no hospital por recusar ficar internada. Apesar de lhe terem dito que a situação era "grave". "Já nem conseguia cuidar do meu filho", diz num testemunho enviado ao JN.