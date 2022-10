Padre de Joane acusado de abusos sexuais afastado de todas as funções

Comissão de Proteção de Menores da Arquidiocese de Braga recebeu duas queixas formais contra Fernando Sousa e Silva. Vítima revela ao JN que "confissão era um martírio".

Fernando Sousa e Silva

Fernando Sousa e Silva, o padre acusado de abuso sexual de crianças na paróquia de Joane, em Vila Nova de Famalicão, desde a década de 60 do século passado, foi afastado de todas as suas funções e de celebrar qualquer sacramento. A pena decidida pelo Dicastério para a Doutrina da Fé, comunicada este sábado pela Arquidiocese de Braga, surge depois de, no início deste ano, o mesmo padre ter sido proibido de celebrar missa em público.