Padre na lista de abusadores demite-se de cargo em escola de Lisboa

Um dos quatro padres que o Patriarcado de Lisboa afastou preventivamente devido a suspeitas de abusos sexuais demitiu-se das funções que exercia numa escola da capital. Teodoro Dias de Sousa, pároco da Malveira e da Venda do Pinheiro, era também assistente religioso na Academia de Música de Santa Cecília. A escola já aceitou a demissão.

O sacerdote, já suspenso de funções, ter-se-á demitido por vontade própria das funções que desempenhava na escola, segundo avançou a "SIC Notícias". O JN confirmou que Teodoro Dias de Sousa pediu, de facto, para deixar o cargo, tendo a Academia de Música de Santa Cecília acedido.

Num comunicado citado pela "SIC Notícias", a direção da escola diz nunca ter tido conhecimento "de qualquer acusação ou indício" de práticas criminosas da parte de Teodoro Dias de Sousa. No entanto, indica que aceitou "prontamente" a demissão deste, de modo a "salvaguardar a imagem" da instituição.

Nascido em 1949, Teodoro Dias de Sousa foi ordenado padre aos 29 anos. Estudou no Conservatório Nacional e no Pontifício Instituto de Música Sacra de Roma, sendo conhecido no meio religioso pelo interesse pela música sacra e pela disponibilização de partituras a escolas ou outras entidades que o solicitem.

Contactado pelo JN, o Patriarcado de Lisboa não comentou o caso.