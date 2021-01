Páginas do Chega apelam ao voto em Tino de Rans

Francisco Pedro Hoje às 10:51 Facebook

Twitter

Partilhar

A maioria das páginas das concelhias do distrito de Leiria do partido Chega, no Facebook, "apareceu' este fim de semana com uma nova foto de perfil: em vez do logótipo do movimento liderado por André Ventura, surge uma foto de Vitorino Silva, mais conhecido por Tino de Rans, com um apelo ao voto neste candidato à presidência da República.

Luís Paulo Fernandes, presidente da Distrital de Leiria do Chega, atribui a responsabilidade desta caricata situação ao seu antecessor (Rodrigo Canoa), coadjuvado por outros dissidentes do partido, e promete apresentar uma queixa no Ministério Público, se o líder do partido não o fizer.

"É uma vergonha o que se está a passar. O antigo presidente da distrital é que criou as páginas, não nos facultou o acesso nem nos entregou os cartões dos militantes. Se apoia o Tino, respeito. Mas desta forma, está a enveredar por um mau caminho", desabafou o dirigente.

O JN tentou confrontar, esta segunda-feira, Rodrigo Canoa com as acusações, mas este disse não estar disponível "para falar com a imprensa". Nas redes sociais, porém, defendeu-se: "Só espero é que todos os que me acusam tenham provas factuais do que dizem. Achar não Chega".

Uma das primeiras páginas a mudar de "cara" foi a do Chega do Bombarral. Tiago Soares, ex-líder concelhio, garantiu não ter responsabilidades nesta mudança. Mas assumiu ter passado a apoiar Vitorino Silva. "É o candidato mais limpo", justificou.

Esta terça-feira de manhã, alguns militantes aconselhavam a denúncia das páginas para que fossem bloqueadas, mas as de Alvaiázere, Ansião, Bombarral, Castanheira de Pera, Marinha Grande, Nazaré, Óbidos, Peniche e Pombal continuavam pró-Tino de Rans.