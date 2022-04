Pagos 70 mil euros em reembolsos de viagens canceladas

Desde 1 de janeiro, o Fundo de Garantia de Viagens e Turismo (FGVT) já pagou quase 72 mil euros em reembolsos devidos pelo cancelamento de viagens por causa da pandemia. Dos 4005 requerimentos recebidos este ano pelo Turismo de Portugal a solicitar a intervenção da comissão arbitral, 3766 são relativos a viagens de finalistas, 3461 só da agência X-Travel que abriu insolvência em fevereiro.

De acordo com respostas escritas enviadas ao JN pelo Turismo de Portugal, o número de processos em análise prévia ultrapassa os mil e em análise na comissão arbitral estão cerca de 2800. A comissão recebeu ainda do Provedor de Cliente da Associação Portuguesa de Agências de Viagens e Turismo (APAVT) 216 processos de reembolso. E, só este ano, já deliberou sobre 145 processos, "todos com decisão favorável ao consumidor" que resultaram num reembolso total de 71 791,85 euros.

"Continuam diariamente a ser apresentados novos requerimentos para intervenção da comissão arbitral e continuam a ser recebidos processos decididos em outras instâncias de resolução alternativa de conflitos, incluindo o Provedor do Cliente da APAVT. Não é assim possível, ainda estimar o montante que virá a ser reembolsado", defende o Turismo de Portugal.