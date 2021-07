Pais à procura de respostas para ocupar filhos nas férias

Rita Neves Costa Hoje às 08:25 Facebook

A pandemia limita oferta de programas para crianças, cujo preço vai dos 30 aos 200 euros por semana. As câmaras têm atividades.

Perto de terminar mais um ano letivo, há uma questão em cima da mesa para milhares de pais. "Onde deixar os meus filhos?". Ainda a enfrentar a pandemia pelo segundo verão consecutivo, mas com mais população imunizada do que há um ano, as atividades para crianças e jovens, no verão, são oferecidas por entidades públicas - como câmaras municipais - e privadas, parques de diversões, atividades de tempos livres (ATL) e empresas. É no preço, entre as dezenas e as centenas de euros, que diferem também os programas. Uma semana de atividades para as crianças pode custar até 200 euros.

O medo do contágio pela SARS-CoV-2 mantém-se e os cuidados redobrados limitam, ainda assim, as famílias a precisar de retaguarda nas férias. Apesar das inúmeras autarquias com programação para os mais novos, nem todas vão abrir as portas por precaução. Entre elas estão as câmaras de Vale de Cambra e de Odivelas.