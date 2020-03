Joana Amorim Hoje às 09:30 Facebook

Twitter

Partilhar

Os pais que tiverem de faltar ao trabalho para prestarem assistência a filho colocado em quarentena por decisão da autoridade de saúde vão receber 65% do salário.

Garantindo o Governo que, tal como está previsto para o trabalhador em isolamento, aquele valor sobe para os 100% com a entrada em vigor do Orçamento do Estado. Na sexta-feira, refira-se, foram confirmados mais quatro casos de infeção por Covid-19, para um total de 13, subindo para 181 os casos suspeitos.