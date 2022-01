Pais compram equipamentos e pagam reparações das escolas dos filhos

Marisa Silva Hoje às 09:00 Facebook

Associações oferecem lâmpadas, televisores, retroprojetores e equipamentos de ginástica.

Há associações de pais que assumem um papel interventivo nas escolas públicas e não hesitam em arregaçar as mangas para melhorar os locais de ensino dos filhos. Quer seja através da doação de materiais ou da realização de obras no edificado, como remodelações de casas de banho, troca de fechaduras ou substituição de cacifos. Há, ainda, quem contribua com equipamentos de ginástica, lâmpadas para retroprojetores, televisores e até purificadores de ar.