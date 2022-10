Pais do "bebé sem rosto" pedem 300 mil euros de indemnização

Rodrigo, o bebé que nasceu com graves malformações, fez três anos esta sexta-feira contra todas as expectativas que lhe davam apenas poucos dias de vida à nascença. Encontra-se bem de saúde, rodeado de família e amigos, como a sua mãe, Marlene Simão, fez saber pelas redes sociais. "Não há palavras para descrever o orgulho que tenho neste miúdo", escreveu a mãe. Os pais de Rodrigo exigem cerca de 300 mil euros no processo de indemnização que já deu entrada no Tribunal de Setúbal.

O bebé nasceu no Hospital de Setúbal em outubro de 2019 sem olhos, nariz e parte da face, malformações que não foram detetadas durante a gravidez da mãe pelo obstetra Artur de Carvalho na clínica Eco Sado, onde foi seguida.

