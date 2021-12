País melhorou, mas ainda lidera no número de fogos

Delfim Machado Hoje às 12:59 Facebook

Portugal é a nação que regista maior número de incêndios e o segundo em área ardida de toda a Europa, Médio Oriente e Norte de África. Mão humana representa 98% das ignições.

Apesar da redução do número de fogos e área ardida em 2020, Portugal continua a ser o país com mais incêndios de toda a Europa, Médio Oriente e Norte de África e o segundo pior em área rural ardida. A conclusão é do relatório técnico do Centro Comum de Investigação da Comissão Europeia, que analisou os incêndios naquelas regiões. Crime e negligência explicam 98% das ignições.