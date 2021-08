Pais querem professores e alunos testados em simultâneo

Rita Neves Costa Hoje às 08:56 Facebook

Funcionamento a 100% do ensino presencial é prioridade para encarregados de educação e diretores das escolas. Realização de testes vai ser faseada.

O plano de testagem, anunciado pelo Governo para o arranque do próximo ano letivo, foi recebido com agrado pelos pais e diretores de agrupamentos escolares, mas as estruturas ouvidas pelo JN entendem que o ideal seria que os alunos, os professores e os funcionários fossem rastreados em simultâneo, antes de as aulas começarem.

O calendário da realização de testes rápidos às comunidades educativas está dividido em três fases: começa a 6 de setembro, com os professores e funcionários, e termina a 15 de outubro, com os alunos do 3.º ciclo.